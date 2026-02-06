Küresel rüzgar enerjisi kapasitesi 2030’da 2 teravatı aşacak!

"EKONOMİK BÜYÜME İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ EL ELE GİDİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GWEC Üst Yöneticisi Ben Backwell, yeni kapasitelerin hızlı büyüyen ekonomilerde rüzgar enerjisinin gelişimini hızlandırdığını ve bu sürecin ekonomik büyümeyi desteklediğini belirtti.

Backwell, Çin'de 225 binden fazla rüzgar türbininin 1000 teravatsaatin üzerinde elektrik ürettiğini aktararak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, ülkede enerji tüketimi rekor seviyelere çıkarken termal üretimin azalmasına yardımcı oluyor. Hindistan'da ise artan elektrik talebi, rekor düzeyde yeni rüzgar kapasitesi ve büyük ölçekli güneş yatırımlarıyla karşılanıyor. Birleşik Krallık'ta rekor kıran AR7 ihalesi ülkeye 22 milyar sterlinlik özel sektör yatırımını getirecek. Bu ivme Vietnam, Güney Kore ve Filipinler gibi yeni gelişen pazarlarda da görülüyor. Artık ekonomik büyüme ile yenilenebilir enerjinin el ele gittiği açıkça görülüyor. Modern enerji sisteminin gerçekliği giderek netleşiyor ve rüzgar enerjisi Elektrik Çağı'nın temel taşı haline geliyor."