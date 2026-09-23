Küresel ticaretin kalbi İstanbul’da atacak

21. KEZ DÜZENLENİYOR

Fuarın küresel ekonomi ve Türkiye'nin üretim gücü açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "2024 yılında 20'ncisini gerçekleştirdiğimiz MÜSİAD EXPO D-8 Büyükelçiler Buluşması, Uluslararası İş Forumu (IBF) ve Yabancı Misyonlar Resepsiyonu gibi üst düzey etkinliklerle küresel ticarete yön veren stratejik bir platform olduğunu bir kez daha kanıtladı. 23–26 Eylül 2026 tarihlerinde 21'inci kez düzenleyeceğimiz fuarımızla bu ivmeyi çok daha ileri bir noktaya taşıyoruz. İstanbul'un jeopolitik konumu ve güçlü lojistik altyapısından aldığımız ilhamla küresel iş birliği ağımızı genişletmeye, üreticilerimizi yeni pazarlarla buluşturmaya ve ülkemizin ihracat potansiyeline doğrudan katkı sağlamaya kararlıyız. MÜSİAD EXPO, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir alan değil yeni ortaklıkların doğduğu, ticaret hacminin katlandığı ve sürdürülebilir küresel fırsatların inşa edildiği dinamik bir ekosistemdir."

B2B ODAKLI KÜRESEL AİLE BULUŞMASI

MÜSİAD EXPO 2026; fuar süresince düzenlenecek ikili iş görüşmeleri (B2B), özel networking toplantıları, alım heyeti programları ve uluslararası iş forumları ile katılımcılarına doğrudan hedef kitleleriyle buluşma fırsatı sunacak. Üretim odaklı ve güvenli ticaret yapısını küresel vitrine çıkaracak olan organizasyon, katılımcı firmaların markalarını global ölçekte konumlandırmalarına ve yeni pazarlara açılmalarına zemin hazırlayacak. MÜSİAD EXPO 2026'nın dört günlük programında ticaret ve diplomasi odaklı çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

YENİ TİCARET KORİDORLARI ELE ALINACAK

23 Eylül'de düzenlenecek açılış programının ardından 29. Uluslararası İş Forumu (IBF) ve MÜSİAD Dünya Başkanlar Toplantısı yapılacak. Aynı gün küresel tedarik zincirleri ve yeni ticaret koridorları ele alınacak. 24 Eylül'de Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda alım heyetleri kapsamında B2B ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Günün akşamında ise TBMM Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın katılımıyla Fuar Gala Yemeği düzenlenecek. 25 Eylül'de bölgesel ve ticari fırsatların değerlendirileceği Arktik Forumu gerçekleştirilecek. Günün devamında yabancı ülke temsilcileri ve büyükelçilerin katılacağı Diplomatik Misyonlar Resepsiyonu düzenlenecek. 26 Eylül'de fuarın kapanış programı yapılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör