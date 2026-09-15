Küresel ticaretin kalbi İstanbul’da atacak: MÜSİAD EXPO 2026 için geri sayım başladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen, Türkiye ve bölgesinin en kapsamlı karma ticaret fuarlarından MÜSİAD EXPO 2026, 23–26 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) 21'inci kez kapılarını açıyor. Dünyanın dört bir yanından yatırımcıları, sanayicileri ve girişimcileri buluşturacak olan dev organizasyon, "Küresel Ticaretin Kalbi Burada Atıyor" mottosuyla uluslararası ticarete yön vermeye hazırlanıyor.

Toplam 7 salonda 14 bin 500 metrekarelik sergi alanında gerçekleştirilecek fuar; üretim, sanayi, makine, gıda, tarım, inşaat, yapı malzemeleri, otomasyon ve enerji başta olmak üzere çok sayıda stratejik sektörü aynı çatı altında buluşturacak. Fuar kapsamında 60 ülkeden 800'ü aşkın yabancı iş insanının yer alacağı nitelikli alım heyetleri Türk üreticileriyle doğrudan masaya oturacak. 110'dan fazla ülkeden 50 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin ağırlanacağı MÜSİAD EXPO 2026'da kurulacak iş bağlantılarıyla 5 milyar dolarlık iş hacmine ulaşılması hedefleniyor.

"MÜSİAD EXPO, SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜRESEL BÜYÜMENİN DİNAMİK EKOSİSTEMİDİR"

Fuarın küresel ekonomi ve Türkiye'nin üretim gücü açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında 20'ncisini gerçekleştirdiğimiz MÜSİAD EXPO; D-8 Büyükelçiler Buluşması, Uluslararası İş Forumu (IBF) ve Yabancı Misyonlar Resepsiyonu gibi üst düzey etkinliklerle küresel ticarete yön veren stratejik bir platform olduğunu bir kez daha kanıtladı. 23–26 Eylül 2026 tarihlerinde 21'inci kez düzenleyeceğimiz fuarımızla bu ivmeyi çok daha ileri bir noktaya taşıyoruz. İstanbul'un jeopolitik konumu ve güçlü lojistik altyapısından aldığımız ilhamla; küresel iş birliği ağımızı genişletmeye, üreticilerimizi yeni pazarlarla buluşturmaya ve ülkemizin ihracat potansiyeline doğrudan katkı sağlamaya kararlıyız. MÜSİAD EXPO, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir alan değil; yeni ortaklıkların doğduğu, ticaret hacminin katlandığı ve sürdürülebilir küresel fırsatların inşa edildiği dinamik bir ekosistemdir."

TİCARİ DİPLOMASİ VE B2B ODAKLI KÜRESEL AİLE BULUŞMASI

MÜSİAD EXPO 2026; fuar süresince düzenlenecek ikili iş görüşmeleri (B2B), özel networking toplantıları, alım heyeti programları ve uluslararası iş forumları ile katılımcılarına doğrudan hedef kitleleriyle buluşma fırsatı sunacak. Üretim odaklı ve güvenli ticaret yapısını küresel vitrine çıkaracak olan organizasyon, katılımcı firmaların markalarını global ölçekte konumlandırmalarına ve yeni pazarlara açılmalarına zemin hazırlayacak.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör