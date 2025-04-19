Küresel ticaretin rayları Türkiye’de döşeniyor: Kritik proje için düğmeye basıldı

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Türkiye'nin son 22 yılda ulaştırma için 280 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirtip Boğaz'ın demiryolu hattı ile bağlanmasını sağlayacak yeni bir demiryolu projesi hazırlandığını açıkladı. Kurt, Türkiye'nin kritik projeleri ile ilgili gelinen noktayı şöyle anlattı:

BOĞAZA YENİ TREN HATTI: Marmaray'la birlikte Asya ile Avrupa, İstanbul Boğazı üzerinden demiryolu hattıyla birbirine bağlanmıştır. Boğazlardan farklı bir demiryolu geçişine imkân sağlayacak 120 kilometre uzunluğundaki Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı- Çatalca Demiryolu Projesi ile Divriği-Kars arasındaki mevcut hattımızın altyapı standartlarının yükseltilmesi amacıyla proje çalışmalarımız, ihale süreçleri ve kredi süreçleri devam etmektedir.