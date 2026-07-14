Kuru soğanda gümrük vergisi yüzde 5’e indi

Ticaret Bakanlığı, kuru soğanda arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla gümrük vergisini 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yüzde 5'e indirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin zamanında alındığı belirtildi. Uygulama, yerli üretimin korunması amacıyla yeni sezon ürün hasadının piyasaya yoğun şekilde gireceği ve bu yolla iç piyasa dengesinin yeniden tesis edileceği öngörülen 1 Eylül'e kadar sürecek. 1 Eylül'den itibaren soğan ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 49.5 olarak uygulanmaya devam edecek.

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