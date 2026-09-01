Kurum: COP31’de Türkiye’nin kararlılığını göstereceğiz

KOÇ Holding, Türkiye
'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı ve 9 - 20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya
'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) "Küresel İş Ortağı" olmak üzere anlaşma imzaladı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç arasında gerçekleştirilen görüşmede COP31 kapsamında yürütülecek iş birliği ve Koç Holding ile Koç Topluluğu şirketlerinin uluslararası konferansa sağlayacağı stratejik katkılar ele alındı. Bakan Kurum, "COP31'de; kamudan özel sektöre, finans dünyasından sivil topluma kadar tüm paydaşlarımızla güçlerimizi birleştirerek Türkiye'nin iklim eylemindeki kararlılığını dünyaya göstereceğiz. Koç Holding'in de bu sürece katkı sunacak olmasından duyduğumuz memnuniyeti aktardık. COP31'de; ortak akılla, güçlü iş birlikleriyle ve somut adımlarla taahhütleri eyleme dönüştürecek adımları atacağız" dedi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Ülkemizin COP31'e ev sahipliği yapmasını, iklim hedeflerini hayata geçirme kararlılığını ve yeşil dönüşümdeki rekabet gücünü dünyaya göstermek açısından tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.
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Mete Efendioğlu - Editör