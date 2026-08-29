Kurum: Gençlere iklim krizinde görev düşüyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 öncesinde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 12 ülkeden 200 genç delegenin katılımıyla NextGenCOP30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu düzenleniyor. COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, programda yaptığı konuşmada, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Gençlerin yalnızca gelecekte iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşılaşacak kesim olarak görülmemesi gerektiğini belirten Kurum, "Ben gençleri, bugünün çözüm ortakları olarak görüyorum ve öyle de görmeye devam edeceğim!" dedi. Kurum, gençlerin katılımı ve eğitiminin COP31 Eylem Gündemi'nin öncelikli alanlarından biri olduğunu ifade etti.

NEPAL'E VURGU

Küresel iklim krizinin etkilerine değinen Kurum, Nepal'de yaşanan sel felaketini hatırlattı. Kurum, "Bu sel felaketinin tek nedeni buzulların erimesi, kopan parçaların sıvılaşması ve taşkının kentlere doğru akması… İşte bizi bir araya getiren neden de bu… Çünkü o buzulları koparan ve felaketlere yol açan iklim değişikliği, hepimizin, tüm insanlığın ortak meselesidir" dedi. Türkiye'nin de geçmişte sel ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin topyekûn bir seferberlik gerektirdiğini vurguladı.



TÜRKİYE HEDEFLERİNİ BELİRLEDİ

Kurum, Türkiye'nin COP31 yaklaşımını "Diyalog, uzlaşı, eylem" olmak üzere üç temel ilke üzerine kurduğunu belirtti. Kurum, "Asıl olan adalettir, herkesin kendisini o metnin içinde görebileceği ortak zemini kurabilmektir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin COP31'de başkanlık ve eylem gündemini yürüteceğini belirten Kurum, Akdeniz'den Pasifik'e uzanan farklı coğrafyaları ortak bir iklim iradesinde buluşturacak bir iş birliği modeli ortaya koyacaklarını söyledi. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlara da değinen Kurum, 2025 yılında ilk İklim Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Kurum, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Biz; iklim diplomasisinde sözün arkasına hedef, takvim, mevzuat ve uygulama koyuyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin COP31 sürecindeki yaklaşımını "Masada konuşacağız; ama masada kalmayacağız!" diye özetleyen Kurum, gençlerden temsil ettikleri pozisyonları iyi öğrenmelerini, karşı tarafı dinlemelerini, bilime ve veriye dayanmalarını ve farklılıkları ortak çözümü güçlendiren bir imkân olarak görmelerini istedi. Kurum, "Programın sonunda '1,5°C Hedefini Yakın Tut' diyerek birlikte yürüyelim" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör