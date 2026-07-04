Kurumlar vergisinde kapsamlı değişiklik: Vergi muafiyeti kalktı, yeni teşvikler geldi

TRANSİT TİCARETTE YÜZDE 95 VERGİ İNDİRİMİ

Yurt dışından alınan malların Türkiye'ye getirilmeksizin üçüncü ülkelere satılmasından veya yurt dışındaki alıcı ile satıcı arasındaki ticarete aracılık edilmesinden elde edilen kazançların yüzde 95'i kurumlar vergisinden indirilebilecek.

Faaliyetin İstanbul Finans Merkezi veya Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen endüstri bölgelerinde yürütülmesi halinde bu oran yüzde 100 olarak uygulanacak.

İndirimin uygulanabilmesi için kazancın kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartı aranacak.

SERBEST BÖLGELERDE VERGİ İSTİSNASI GENİŞLETİLDİ

Serbest bölgelerde üretim yapan işletmeler için kurumlar vergisi istisnasının kapsamı genişletildi.

Buna göre, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin yalnızca yurt dışına değil, aynı serbest bölgeye veya diğer serbest bölgelere yapılan satışlarından elde edilen kazançlar da kurumlar vergisinden istisna olacak.

Ancak Türkiye içindeki firmalara yapılan satışlardan elde edilen kazançlar bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Ayrıca serbest bölgelerde gerçekleştirilen fason üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da istisnaya dahil edildi.