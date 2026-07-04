Kurumlar vergisinde kapsamlı değişiklik: Vergi muafiyeti kalktı, yeni teşvikler geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile kurumlar vergisinde kapsamlı değişiklikler yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında vakıf üniversitelerine bağlı sağlık kuruluşlarının kurumlar vergisi muafiyeti kaldırılırken, üretim, tarım, transit ticaret, serbest bölgeler ve nitelikli hizmet merkezlerine yönelik yeni vergi teşviklerinin uygulama esasları da belirlendi.
VAKIF ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNİN VERGİ MUAFİYETİ KALKIYOR
Tebliğe göre vakıf üniversitelerine bağlı olarak faaliyet gösteren hastane, tıp merkezi, poliklinik ve diyaliz merkezi gibi iktisadi işletme statüsündeki sağlık kuruluşlarının kurumlar vergisi muafiyeti 1 Ocak 2027 itibarıyla sona erecek.
Bu kapsamda söz konusu kuruluşların belirtilen tarihten itibaren kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi gerekecek.
ÜRETİCİ VE TARIMSAL İŞLETMELERE YÜZDE 12,5 KURUMLAR VERGİSİ
Sanayi sicil belgesine sahip olup fiilen üretim yapan kurumlar ile zirai üretim faaliyeti yürüten işletmelerin yalnızca bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara yüzde 12,5 kurumlar vergisi uygulanacak.
Yeni oran, 2027 ve sonraki vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlar için geçerli olacak. 2026 yılı kazançlarında ise mevcut uygulama devam edecek. Tarımsal üreticilerin bu indirimden yararlanabilmesi için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya ilgili üretici belgelerine sahip olması gerekecek.
TRANSİT TİCARETTE YÜZDE 95 VERGİ İNDİRİMİ
Yurt dışından alınan malların Türkiye'ye getirilmeksizin üçüncü ülkelere satılmasından veya yurt dışındaki alıcı ile satıcı arasındaki ticarete aracılık edilmesinden elde edilen kazançların yüzde 95'i kurumlar vergisinden indirilebilecek.
Faaliyetin İstanbul Finans Merkezi veya Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen endüstri bölgelerinde yürütülmesi halinde bu oran yüzde 100 olarak uygulanacak.
İndirimin uygulanabilmesi için kazancın kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartı aranacak.
SERBEST BÖLGELERDE VERGİ İSTİSNASI GENİŞLETİLDİ
Serbest bölgelerde üretim yapan işletmeler için kurumlar vergisi istisnasının kapsamı genişletildi.
Buna göre, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin yalnızca yurt dışına değil, aynı serbest bölgeye veya diğer serbest bölgelere yapılan satışlarından elde edilen kazançlar da kurumlar vergisinden istisna olacak.
Ancak Türkiye içindeki firmalara yapılan satışlardan elde edilen kazançlar bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Ayrıca serbest bölgelerde gerçekleştirilen fason üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da istisnaya dahil edildi.
HALKA ARZ EDİLEN ŞİRKETLERE VERGİ AVANTAJI
Payları ilk kez en az yüzde 20 oranında halka arz edilen şirketlere tanınan 2 puanlık kurumlar vergisi indiriminin uygulanma sırası da netleştirildi.
Buna göre halka arz indirimi önce uygulanacak, ardından üretim veya ihracata yönelik diğer indirimler hesaplanacak. Böylece bazı şirketler için efektif kurumlar vergisi oranı daha düşük seviyelere inebilecek.