Kutuplarda bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
, 6'ncı Ulusal Arktik Bilim Seferine katılarak, "2017'den bu yana kutuplarda bayrağımızı gururla dalgalanıyoruz. Antarktika
'da ise kalıcı Türk bilim üssünü hayata geçireceğiz" dedi. Hem Türk bilim heyetini hem de araştırmaların sürdüğü bölgeyi ziyaret eden Kacır, Svalbard Adası'nda bulunan Longyearbyen yerleşimine gelerek, Türk araştırmacıların bulunduğu gemiye çıktı. Kacır, gemide yaptığı açıklamada, "22 gün boyunca bilim insanlarımız Svalbard Adası çevresinde 4 bin deniz mili yol kat etti. 90'dan fazla istasyonda bilimsel deneyler gerçekleştirdiler" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör