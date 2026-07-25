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Giriş Tarihi: 25.07.2026

Kutuplarda bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz

Kutuplarda bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6'ncı Ulusal Arktik Bilim Seferine katılarak, "2017'den bu yana kutuplarda bayrağımızı gururla dalgalanıyoruz. Antarktika'da ise kalıcı Türk bilim üssünü hayata geçireceğiz" dedi. Hem Türk bilim heyetini hem de araştırmaların sürdüğü bölgeyi ziyaret eden Kacır, Svalbard Adası'nda bulunan Longyearbyen yerleşimine gelerek, Türk araştırmacıların bulunduğu gemiye çıktı. Kacır, gemide yaptığı açıklamada, "22 gün boyunca bilim insanlarımız Svalbard Adası çevresinde 4 bin deniz mili yol kat etti. 90'dan fazla istasyonda bilimsel deneyler gerçekleştirdiler" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MEHMET FATİH KACIR #ANTARKTİKA

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