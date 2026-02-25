Kuzey Çevre Demiryolu Projesi’ne rekor dış finansman

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6 uluslararası finans kuruluşuyla 6.75 milyar dolarlık finansman için ön anlaşma sağlandığını bildirdi. Proje kapsamında Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu'yla ön mutabakata varıldığını belirten Uraloğlu, "Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı- Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesine uluslararası finans kuruluşlarının gösterdiği yoğun ilgi, Türkiye'nin demir yolu vizyonuna duyulan güvenin en açık göstergesi. Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacak" diye konuştu.

44 TÜNEL VE 42 KÖPRÜ

Projenin, Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacağını belirten Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacak" dedi. Uraloğlu, hat ile Marmaray üzerindeki yük ve yolcu taşımacılığının rahatlayacağını, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının ilk kez doğrudan demir yolu ile birbirine bağlanacağını ifade etti. Hattın 125 kilometre uzunluğunda inşa edileceğine işaret eden Uraloğlu, proje kapsamında uzunluğu 44 tünel ve 42 köprü inşa edileceğini söyledi. Yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacak.