KVKK’dan güvenlik kamerası uyarısı: İş yeri ve apartmanlarda amaç dışı kullanım yasak!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yapılan açıklamada, son zamanlarda güvenlik kamerası sistemlerinin iş yerlerinde ve apartman/site gibi toplu yapılarda hukuka aykırı şekilde, belirlenen amaç dışında kullanıldığına dair şikayet ve başvurularda artış yaşandığı belirtildi.

İlgili yerlerdeki kamera sistemlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususların bulunduğu belirtilen açıklamada, güvenlik kameralarının belirlenen amaç dışında ve ölçüsüz bir şekilde "çalışanların verimli çalışıp çalışmadığını görme, disiplini artırma, genel kontrol sağlama" gibi amaçlarla kullanımının, bireylerin özel hayatının gizliliği hakkına müdahale teşkil edebileceği ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesine neden olabileceği kaydedildi.

İş yerlerinde güvenlik kameraları vasıtasıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde yürütülmesinin gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, ölçülülük ilkesine de dikkat edilmesi gerektiği aktarıldı.

Kamera sistemi kurulumunda ortak alan ve özel alan ayrımına da özen gösterilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, tuvalet, soyunma odası, mescit, dinlenme alanı gibi özel alanlara kamera sistemi yerleştirilmemesi gerektiği ifade edildi.