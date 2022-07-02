KYK bursu kurbandan önce yatacak mı 2022, ne zaman yatar? Kurban bayramı tatili öncesi KYK temmuz burs ödeme tarihleri

KYK bursları kurbandan önce yatacak mı sorusu sürekli soruluyor. Kurban tatiline az bir süre kaldı ve 9 gün boyunca bütün resmi daireler kapalı olacak. Tatili günleri ile KYK temmuz burs ödeme tarihleri 2022 birbiriyle çakışıyor. Bu sebeple gününde ödenmesi mümkün görünmüyor. Bunun sonucunda öğrenciler KYK bursu kurbandan önce yatacak mı sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar!
Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıklamasından sonra gözler KYK'ya çevrildi. Ödemelerin bayrama denk gelmesi sonucu ödemelerin tatilden önce gelmesi bekleniyor. Yine de bu konu hakkında henüz kesin bir bilgi gelmedi.
2022 yılında KYK kredi-burs miktarı şöyle:
Lisans öğrencileri 850 lira
Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira
Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira