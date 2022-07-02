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Giriş Tarihi: 2.7.2022 11:56 Son Güncelleme: 2.7.2022 11:56

KYK bursu kurbandan önce yatacak mı 2022, ne zaman yatar? Kurban bayramı tatili öncesi KYK temmuz burs ödeme tarihleri

KYK bursu kurbandan önce yatacak mı 2022, ne zaman yatar? Kurban bayramı tatili öncesi KYK temmuz burs ödeme tarihleri

Kurban Bayramı tatili çok az kaldı ve bayram tatili tarihleri ile KYK bursları ödeme tarihleri çakışıyor. Bütün devlet dairelerinin ve resmi yerlerin kapalı olması sonucu birçok öğrenci KYK bursları ne zaman yatacak, kurbandan önce yatar mı sorusunu yöneltiyor. Normalde her ayın 5’i ile 9’u arasında yapan ödemeler, tatil gününe denk geliyor. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak, kurbandan önce yatar mı? İşte detaylar!

KYK bursları kurbandan önce yatacak mı sorusu sürekli soruluyor. Kurban tatiline az bir süre kaldı ve 9 gün boyunca bütün resmi daireler kapalı olacak. Tatili günleri ile KYK temmuz burs ödeme tarihleri 2022 birbiriyle çakışıyor. Bu sebeple gününde ödenmesi mümkün görünmüyor. Bunun sonucunda öğrenciler KYK bursu kurbandan önce yatacak mı sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar!

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.

KYK BURSU KURBANDAN ÖNCE YATACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıklamasından sonra gözler KYK'ya çevrildi. Ödemelerin bayrama denk gelmesi sonucu ödemelerin tatilden önce gelmesi bekleniyor. Yine de bu konu hakkında henüz kesin bir bilgi gelmedi.

2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında KYK kredi-burs miktarı şöyle:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

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KYK bursu kurbandan önce yatacak mı 2022, ne zaman yatar? Kurban bayramı tatili öncesi KYK temmuz burs ödeme tarihleri
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