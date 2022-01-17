Libor 52 yaşında hayata gözlerini yumuyor

YARIM asrı geçkin süredir dünyanın en belirleyici faizi olan Libor ortadan kalkıyor. Konut sigortasından ticari sigortaya kadar akla gelebilecek her faiz oranını etkileyen Libor, skandalların ardından 52 yaşında tarihe karıştı. 300 trilyon dolardan fazla kaynağa baz oluşturan ve 2008 yılında ortaya çıkan skandallarla sarsılan Libor'da düzenleyici kurumlar, ABD doları
, İngiliz sterlini
, euro, İsviçre frangı ve Japon yeni
olmak üzere beş para biriminde 35 Libor oranının 2022'de sona erdiğini açıkladı. Yeni bir iş yapılamayacağını deklere ettiler. Ancak ABD dolarına bağlı bazı bir sözleşmenin sona ermesine süresi kalan Libor vadeleri Haziran 2023'ün sonuna kadar devam edecek. Libor'un yerini, merkez bankaları tarafından fiili işlemlere dayanan tavsiye edilenlere tercih edilerek alternatif oranlar alıyor.