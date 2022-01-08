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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Libya sivil havacılığına Türkiye yön verecek

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Libya sivil havacılığına Türkiye yön verecek
Türkiye'nin Baykar Savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA'ları ile iç savaşa müdahale ederek dengeleri değiştirdiği Libya'da şimdi de sivil havacılık eğitimleri Türkiye tarafından verilecek. Türkiye ile Libya arasında devam eden mevcut ilişkilere katkı sağlayacak olan, Libya Sivil Havacılık Otoritesi çalışanlarına, sivil havacılık eğitimleri ve kurumsal yapılanmaya yönelik teknik altyapı desteği önümüzdeki günlerde başlayacak. İşbirliği kapsamında Libya Sivil Havacılık Otoritesi gelişim planlarının güncellenmesi ve uygulanması amacıyla, söz konusu Kurumun organizasyon yapısı da şekillendirilecek. Bunun için SHGM personellerinden oluşan bir eğitmen ekibi önümüzdeki günlerde Trablus'a giderek, bölgedeki havacılık personelini eğitecek. Aynı zamanda sivil havacılığın ülkede kurumsallaşması için de bilgi ve tecrübe aktaracak.
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Libya sivil havacılığına Türkiye yön verecek
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