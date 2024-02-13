Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz oluyor

LİMAK Şirketler Grubu iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento'nun hisseleri için bugün başlayan talep toplama süreci, 16 Şubat'ta sona erecek. Halka arz son- rası şirketin sermayesinin yaklaşık yüzde 30'una karşılık gelen kısmı borsada işlem görmeye başlayacak. Limak Çimento Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erkam Kocakerim, "Halka arzın büyüklüğü 2.5 milyar lira olacak. Yaklaşık 156 milyon lot için fiyat, yüzde 20 iskontoyla pay başına 16.20 TL olarak belirlendi. Yüzde 70 bireysele, yüzde 30 kurumsala olacak şekilde yapılandırıldı" dedi. Şanlıurfa'da kurulu, Limak Doğu Anadolu Çimento'ya ait fabrikanın 875 bin metrekare açık alanıyla yılda yaklaşık 2.2 milyon ton çimento ve 1.5 milyon ton klinker üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Kocakerim, şirketin sıfır borçluluk oranıyla halka arza girdiğini belirtti.