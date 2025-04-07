Limon ihracatı durduruldu

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucu, arza olumsuz etki eden hava koşulları nedeniyle limon ihracatının 8 Nisan'dan itibaren geçici süreyle durdurulmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yakın zamanda özellikle Adana, Mersin ve Hatay'da yaşanan don vakalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar neticesinde gerekli tedbirlerin alınmasında fayda olduğu kanaatine varıldı. Piyasa şartları yakından takip edilerek, ihtiyaç duyulması halinde gerekli ilave tedbirler değerlendirilecek. Gelecek dönemde de halkın gıdaya makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması ve gıda piyasalarında oluşabilecek manipülatif durumların engellenmesine yönelik olarak, bütün politika tedbirlerine ve denetim araçlarına başvurulacak.