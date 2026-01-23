Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.01.2026 14:42

Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları belli oldu! Bakan Kacır'dan ilave ödeme müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından araştırmacı ve lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik sağlanan burs tutarlarının artırıldığını duyurdu. Kacır aynı zamanda performansa bağlı ilave ödeme yapılacağını müjdeledi.

AA Ekonomi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından araştırmacı ve öğrencilere sağlanan burs tutarlarının artırıldığını duyurdu.

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSU NE KADAR OLDU?

Bakan Kacır, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK burs desteklerinde artışa gidildiğini belirtti. Buna göre burs tutarları lisans öğrencileri için 6 bin lira, yüksek lisans öğrencileri için 22 bin 500 lira ve doktora öğrencileri için 32 bin 500 lira olarak belirlendi.

İLAVE ÖDEME MÜJDESİ

Kacır, doktora öğrencilerinin ayrıca 11 bin liraya kadar performans ödemesinden yararlanabileceğini ifade etti.

Doktora sonrası araştırmacılar için burs tutarının ise 43 bin 500 lira olduğunu kaydeden Kacır, bu gruba 13 bin 500 liraya kadar performans ödemesi yapılacağını aktardı.

