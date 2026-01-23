Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları belli oldu! Bakan Kacır’dan ilave ödeme müjdesi

LİSANS, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSU NE KADAR OLDU?

Bakan Kacır, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK burs desteklerinde artışa gidildiğini belirtti. Buna göre burs tutarları lisans öğrencileri için 6 bin lira, yüksek lisans öğrencileri için 22 bin 500 lira ve doktora öğrencileri için 32 bin 500 lira olarak belirlendi.

İLAVE ÖDEME MÜJDESİ

Kacır, doktora öğrencilerinin ayrıca 11 bin liraya kadar performans ödemesinden yararlanabileceğini ifade etti.

Doktora sonrası araştırmacılar için burs tutarının ise 43 bin 500 lira olduğunu kaydeden Kacır, bu gruba 13 bin 500 liraya kadar performans ödemesi yapılacağını aktardı.