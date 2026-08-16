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Giriş Tarihi: 16.08.2026 12:59 Son Güncelleme: 16.08.2026 13:01

Lisanslı depoculuk sektöründe düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından lisanslı depoculuk sisteminin etkinliğinin artırılması, işletmelerin finansal sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve depolama altyapısının geliştirilmesi amacıyla 2 ayrı tebliğde değişiklik yapıldı.

DHA
Lisanslı depoculuk sektöründe düzenleme
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tarımsal ürünlerin güvenli ve sağlıklı koşullarda depolanması, üreticilerin ürünlerini daha etkin değerlendirebilmesi ve lisanslı depoculuk sisteminin daha güçlü yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda, Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğ ile Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği'nde değişiklik yapıldığı kaydedildi.

'YENİ YATIRIMLARDA YATAY DEPOLARA İZİN VERİLMEYECEK'

Açıklamada, "266 lisanslı depoculuk şirketinin 14,4 milyon tonluk depolama kapasitesiyle, üretim arzı ve tarımsal üretimin değerini bulması açısından önemli bir faaliyet yürütülmektedir.

Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğde yapılan değişikliklerle, bundan sonra gerçekleştirilecek yatırımlarda yatay depolara kuruluş izni verilmemesi düzenleniyor.

Yeni tesislerde bulunması gereken asgari çelik silo sayısı belirlenirken, lisanslı depolar için asgari depolama kapasitesi 35 bin ton olarak düzenleniyor. Ayrıca mevcut lisanslı depo işletmelerine, gerekli şartları karşılamaları kaydıyla kapasite artış izni alma imkanı getiriliyor" denildi.

'LİSANSLI DEPOLARIN MALİ YAPISI GÜÇLENDİRİLECEK'

Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği'nde yapılan değişikliklerle lisanslı depo işletmelerinin mali yapılarının güçlendirilmesi ve işletme verimliliğinin artırılmasının hedeflendiği belirtilerek, "Bu doğrultuda lisanslı depo işletmelerinin asgari sermaye tutarları artırılırken, depolama kapasiteleri de yükseltiliyor.

Yapılan düzenlemelerle lisanslı depoculuk sisteminin daha güçlü, sürdürülebilir ve etkin bir yapıya kavuşturulması, tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik altyapının geliştirilmesi ve sektörün finansal dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı olarak, tarımsal ticaretin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesine katkı sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmeye ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI

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Lisanslı depoculuk sektöründe düzenleme
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