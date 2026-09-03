Listenin başı değişmedi: Otomotivde 2 milyar liranın üzerinde ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ağustos ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2 milyar 791 milyon dolarlık ihracat yaparak ilk sıradaki yerini korudu.

En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 697 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 725 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Ağustos ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 174,7 ile mücevher oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 71,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı ağustosta yüzde 9,1 artışla 16,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 12'sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 4,3 artışla 2,8 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,8'ini oluşturan madencilik grubunda yüzde 24,4'lük yükselişle 650,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke yaklaşık 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,4 milyar dolarla ABD ve 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,8 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla Ankara oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 874 firmanın geçen ay ilk kez ihracat yaptığını ve bu firmaların ihracata katkısının 83 milyon dolara yaklaştığını bildirdi.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın ağustos ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1-31 Ağustos (bin dolar) Son 12 aylık (bin dolar) SEKTÖRLER 2025 2026 Değişim ('26/'25) Pay(26) (yüzde) 2024 - 2025 2025 - 2026 Değişim ('26/'25) Pay(26) (yüzde) I. TARIM 2.703.922 2.820.809 4,3 12,0 36.150.558 37.258.171 3,1 13,3 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.710.373 1.785.160 4,4 7,6 24.359.145 25.105.451 3,1 9,0 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 955.104 958.370 0,3 4,1 12.202.581 12.210.373 0,1 4,4 Yaş Meyve ve Sebze 177.463 249.139 40,4 1,1 3.255.168 4.611.238 41,7 1,6 Meyve Sebze Mamulleri 209.392 201.066 -4,0 0,9 2.668.812 2.507.129 -6,1 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 111.092 100.959 -9,1 0,4 1.893.526 1.600.733 -15,5 0,6 Fındık ve Mamulleri 122.820 116.133 -5,4 0,5 2.546.250 2.512.744 -1,3 0,9 Zeytin ve Zeytinyağı 32.494 25.296 -22,2 0,1 607.840 392.364 -35,4 0,1 Tütün 92.607 125.925 36,0 0,5 1.031.135 1.110.487 7,7 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 9.402 8.273 -12,0 0,0 153.832 160.383 4,3 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 337.984 387.141 14,5 1,6 3.902.787 4.208.878 7,8 1,5 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 337.984 387.141 14,5 1,6 3.902.787 4.208.878 7,8 1,5 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 655.566 648.507 -1,1 2,8 7.888.626 7.943.842 0,7 2,8 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 655.566 648.507 -1,1 2,8 7.888.626 7.943.842 0,7 2,8 II. SANAYİ 15.335.147 16.728.897 9,1 71,3 190.873.109 200.182.424 4,9 71,4 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.117.793 1.160.104 3,8 4,9 13.795.904 13.724.241 -0,5 4,9 Tekstil ve Hammaddeleri 748.839 773.485 3,3 3,3 9.535.900 9.471.031 -0,7 3,4 Deri ve Deri Mamulleri 137.128 140.157 2,2 0,6 1.476.294 1.429.585 -3,2 0,5 Halı 231.826 246.463 6,3 1,1 2.783.710 2.823.625 1,4 1,0 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.609.070 2.697.175 3,4 11,5 31.593.142 32.830.893 3,9 11,7 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.609.070 2.697.175 3,4 11,5 31.593.142 32.830.893 3,9 11,7 C. SANAYİ MAMULLERİ 11.608.284 12.871.617 10,9 54,9 145.484.063 153.627.290 5,6 54,8 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.519.171 1.414.393 -6,9 6,0 17.108.453 16.515.728 -3,5 5,9 Otomotiv Endüstrisi 2.729.859 2.791.465 2,3 11,9 40.231.415 42.186.356 4,9 15,1 Gemi, Yat ve Hizmetleri 81.743 100.454 22,9 0,4 2.033.935 2.807.579 38,0 1,0 Elektrik ve Elektronik 1.488.967 1.725.054 15,9 7,4 17.323.545 19.005.106 9,7 6,8 Makine ve Aksamları 962.224 897.934 -6,7 3,8 10.944.052 11.412.466 4,3 4,1 Demir ve Demir Dışı Metaller 1.098.447 1.310.672 19,3 5,6 12.923.851 14.422.793 11,6 5,1 Çelik 1.364.686 1.531.223 12,2 6,5 16.361.357 16.841.517 2,9 6,0 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 363.878 376.738 3,5 1,6 4.394.493 4.556.199 3,7 1,6 Mücevher 596.278 1.638.018 174,7 7,0 8.432.417 7.586.593 -10,0 2,7 Savunma ve Havacılık Sanayii 833.842 511.369 -38,7 2,2 8.416.008 10.885.513 29,3 3,9 İklimlendirme Sanayii 569.188 574.296 0,9 2,4 7.314.539 7.407.440 1,3 2,6 III. MADENCİLİK 522.783 650.465 24,4 2,8 6.033.962 6.982.724 15,7 2,5 Madencilik Ürünleri 522.783 650.465 24,4 2,8 6.033.962 6.982.724 15,7 2,5 T O P L A M (TİM*) 18.561.853 20.200.171 8,8 86,1 233.057.629 244.423.319 4,9 87,2 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 3.139.237 3.266.617 4,1 13,9 35.981.477 35.850.691 -0,4 12,8 GENEL İHRACAT TOPLAMI 21.701.090 23.466.788 8,1 100,0 269.039.105 280.274.010 4,2 100,0

Haber Girişi Sevde Demir - Editör