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Giriş Tarihi: 27.2.2024 12:49

LPG ithalatı yüzde 2,7 azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 355 bin 727 ton oldu.

AA
LPG ithalatı yüzde 2,7 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Aralık 2023'e ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince Cezayir, ABD, Rusya ve Kazakistan'dan LPG ithalatı yapıldı.

LPG ithalatı, geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 355 bin 727 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 75 artarak 60 bin 908 ton oldu.

İhracat, İsviçre, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Romanya, Avusturya, Lübnan, Marshall Adaları, Ukrayna, KKTC, Seyşeller, Bulgaristan ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 13 farklı ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 15 artarak 88 bin 516 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 340 bin 967 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 81,9 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,2 ile tüplü LPG ve yüzde 3,7 ile dökme LPG satışları izledi.

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LPG ithalatı yüzde 2,7 azaldı
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