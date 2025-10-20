Lüks otoda voltaj yükseliyor

Türkiye otomotiv pazarında görülen elektrikli atağının bir benzeri lüks markalar arasında da yaşanıyor. Lüks otomobil pazarında elektrikli modellerin sayısı artıyor. Son olarak İtalyan Maserati de Türkiye'de içten yanmalı versiyonlarının yanı sıra elektrikli modelleriyle de yeni bir ürün gamı sunmaya başladı. Markanın elektrikli modeli Folgore'nin Lov Faralya'da düzenlenen lansmanında konuşan Fer- Mas Şirket Müdürü Güçlü Yakal, Maserati'nin Türkiye hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Folgore için 250 adetlik satış hedeflediklerini anlatan Yakal, şunları söyledi:

YENİ KUŞAK DAHA POZİTİF

"Elektrikli araçların lüks segmente yaygın hale gelmesi rekabet tarafında görünür durumda. Bizde Maserati olarak Folgore serisi ile ürün gamımızı tanıttık. Müşteriden aldığımız geri bildirimler ve beğeni ise olumlu. Diğer yandan tabii ki müşterinin bir değişim süreci var. Müşterilerimiz bir yandan yüksek beygirli gücü, marşa bastığında o sesi arayan bir kitle. Diğer yandan elektrikli aracı, temiz ve zahmetsiz güç olarak gören yenilikçi bir kitlemiz var. Her yıl 1.5 milyon kişi yeni ehliyet alıyor. Yeni kuşak sürücülerin mevcut kullanıcılara göre, elektrikli araçlara çok daha pozitif olacaklarını gözlüyorum,. Çünkü onlar akıllı telefonlarla büyüdüler."



TÜRKİYE GLOBAL PAZARDA İLK 10'DA

Maserati'nin Türkiye'deki araç parkının yaklaşık 3 bin adet olduğunu söyleyen Yakal, Türkiye'de son beş yılda yaklaşık 1.500 adet Maserati satıldığını ifade etti. Yakal, "Yıllık satış ortalamamız 300 adet diyebiliriz. Ama kimi yıl ürün gamına göre 500'lü adetleri de gördük. Dünyadaki Maserati satışlarında 2025'in altı ayında Türkiye ilk 10 içerisinde yer alıyor" dedi.