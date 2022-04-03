Lüks otoya talep var araç yok

Otomotivsektöründe yaşanan çip krizi, lojistik, tedarik sorunu, komponent ve hammadde sıkıntıları Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra daha derinleşti. Üretimde aksaklıklar yaşayan firmalar, siparişleri karşılamakta zorlanıyor. Türkiye'deki beşinci yılını dolduran Lexus da tedarik sorunundan etkilenen markalar arasında bulunuyor. Yeni NX'in tanıtım toplantısında konuşan Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama CEO'su Ali Haydar Bozkurt, modele yoğun ilgi olduğunu ancak araç getirmekte zorlandıklarını kaydetti. Bozkurt, "Sadece NX'ten 250 adet olsa onu da satacağız. Gerçekten yüksek bir satış potansiyeli olduğunu görüyoruz. Bulunurluk sorunu yaşanmaması durumunda toplamda geçen yılın üzerinde bir rakamla 2022'i kapatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.BOZKURT, "Adetlerimizi artıracağımız bir sürece giriyoruz. Markanın özellikle Türkiye pazarına uygun yeni ürünler sunacak. Şu anda premium segmentin yüzde 11'ine hitap ederken, yeni ürünlerle 2023'ün sonunda yüzde 20'ye ulaşmasını hedefliyoruz. Ankara ve İstanbul dışında da İzmir, Adana, Antalya ve Bursa'da yapılanmamızı genişleteceğiz" dedi.