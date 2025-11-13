Maden İzinleri Kurulunun çalışma esasları belirlendi

"Maden İzinleri Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurul, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile izinler hakkında karar vermeye yetkili bakanlıkların veya idarelerin bağlı, ilgili, ilişkili bulunduğu bakanlıkların bakanlarından oluşacak.

İlgili idare tarafından 3213 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin üçüncü veya dördüncü fıkrası gereğince IV. Grup ile stratejik veya kritik madenlere izin verilmeyen hallerde, sahanın rezerv potansiyeli, yeri, cinsi ve ekonomiye katkısı gibi hususlar dikkate alınarak Bakanlıkça yapılacak başvuru üzerine Kurul, üstün kamu yararı çerçevesinde izin hakkında nihai kararı verecek.

Ayrıca Kurulun toplantı gündemi, Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Kurul başkanının onayı ile kesinleşecek.

Kurul, oy çokluğu ile karar alacak.