Maden sahalarının ihale sistemi değişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Maden Sahaları İhale Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme kapsamında maden sahaları açık ihale usulü ve kapalı teklif yöntemi ile ihaleye çıkarılacak. Kapalı tekliflerin incelenmesinin ardından belirlenen teklif sahipleri arasında ayrıca açık artırma yapılabilmesinin önü açıldı.

TALEP OLMADAN SAHA BELİRLENEBİLECEK

Düzenlemeye göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), ruhsatlandırılmamış boş alanları herhangi bir talep beklemeden inceleyerek ihaleye çıkarılacak saha olarak belirleyebilecek.

Bu alanlar tek başına ya da çevresindeki diğer ihale alanlarıyla birleştirilerek tek bir saha halinde ihaleye sunulabilecek.

BAZI SAHALAR İÇİN TESİS KURMA ŞARTI GETİRİLEBİLECEK

Yönetmelik, belirli maden sahaları için ara ürün veya nihai ürün üretimini içeren tesis kurulması şartının ihale şartnamesine eklenebilmesine de imkan tanıyor.

Sahanın türü, rezerv miktarı, bulunduğu bölge, tenör ve kalite gibi özelliklerin yanı sıra istihdam ve yatırım potansiyeli de dikkate alınarak hazırlanacak şartnamede;

-ihaleye katılım koşulları

-taban ihale bedeli

-ödeme şekli ve süresi

-üretim veya yatırım takvimi

gibi ayrıntılar belirlenecek.