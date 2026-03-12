Maden sahalarının ihale sistemi değişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Maden Sahaları İhale Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenleme kapsamında maden sahaları açık ihale usulü ve kapalı teklif yöntemi ile ihaleye çıkarılacak. Kapalı tekliflerin incelenmesinin ardından belirlenen teklif sahipleri arasında ayrıca açık artırma yapılabilmesinin önü açıldı.
TALEP OLMADAN SAHA BELİRLENEBİLECEK
Düzenlemeye göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), ruhsatlandırılmamış boş alanları herhangi bir talep beklemeden inceleyerek ihaleye çıkarılacak saha olarak belirleyebilecek.
Bu alanlar tek başına ya da çevresindeki diğer ihale alanlarıyla birleştirilerek tek bir saha halinde ihaleye sunulabilecek.
BAZI SAHALAR İÇİN TESİS KURMA ŞARTI GETİRİLEBİLECEK
Yönetmelik, belirli maden sahaları için ara ürün veya nihai ürün üretimini içeren tesis kurulması şartının ihale şartnamesine eklenebilmesine de imkan tanıyor.
Sahanın türü, rezerv miktarı, bulunduğu bölge, tenör ve kalite gibi özelliklerin yanı sıra istihdam ve yatırım potansiyeli de dikkate alınarak hazırlanacak şartnamede;
-ihaleye katılım koşulları
-taban ihale bedeli
-ödeme şekli ve süresi
-üretim veya yatırım takvimi
gibi ayrıntılar belirlenecek.
AÇIK ARTIRMAYA KATILIM İÇİN TEKLİF ŞARTI
İhaleler, tüm isteklilere açık şekilde gerçekleştirilecek. Kapalı zarflarla verilen tekliflerin değerlendirilmesinin ardından aritmetik ortalamanın yüzde 50'sinden yüksek teklif sunanlar açık artırma aşamasına katılabilecek.
İhaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişi, ihale bedelini 10 iş günü içinde ödemekle yükümlü olacak. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa yatırılan teminat gelir kaydedilecek ve hak sıradaki teklif sahibine devredilecek.
İhalelere Kimler başvurabilecek?
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
-Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş şirketler
-kamu iktisadi teşebbüsleri
-kamu kurum ve kuruluşları
katılım sağlayabilecek.
Başvuru sırasında ihale teminatı, işletme ruhsat taban bedeli ve şartname bedelinin yatırılması gerekecek.
İHALE SÜREÇLERİNE SÜRE SINIRI GETİRİLDİ
Yeni yönetmelik ile ihale işlemlerinin ihale tarihinden itibaren en geç üç ay içinde MAPEG onayına sunulması zorunlu hale getirildi. Bu adımın ihale süreçlerinde yaşanan gecikmeleri azaltması hedefleniyor.
Teklifi geçersiz sayılan, açık artırmaya katılamayan veya ihaleyi kazanamayan kişilere ise işletme ruhsat taban bedeli ve şartname bedeli iade edilmeyecek.
ELEKTRONİK VEYA FİZİKİ İHALE YAPILABİLECEK
İhalelerin elektronik ortamda mı yoksa fiziki olarak mı yapılacağına MAPEG karar verecek. Elektronik ihalelerde başvuru ve teklif işlemleri kurumun internet sitesinde ilan edilen saatler içinde sistem üzerinden gerçekleştirilecek.
İhaleyi kazanmasına rağmen bedeli süresinde ödemeyen kişiler ise bir yıl boyunca yeni ihalelere katılamayacak.
2017 tarihli yönetmelik kaldırıldı
Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 2017 tarihli Maden Sahaları İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.