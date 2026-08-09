Madencilikte 10 bin ton altın hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yer altında ekonomik değeri 1.4 trilyon dolar olan 10 ton altın bulunduğunu ve bunu çıkarmak için çalışacaklarını anlattı. Söz konusu altının ekonomiye kazandırılması halinde 350 köprü, 1300 baraj, 2600 hastane, 1045 havalimanı, 3480 üniversite yer altından gelecek kazançla yapılabilecek. Enerji Bakanı Bayraktar, katıldığı A Haber canlı yayınında "Yer altında 1.4 trilyon dolarlık bir kaynağımız var. Tabii bunu üretmeniz lazım. Türkiye'nin altın üretimini ilk etapta 100 tonlara çıkarmak istiyoruz" dedi. Dünya altın üretiminde Türkiye'nin payı yüzde 1 seviyelerinde seyrederken, Türkiye altın talebinde ise dünyada beşinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin yıllık altın üretimi 2025 itibarıyla sadece 28 ton seviyesinde olurken, bunun yaklaşık yüzde 60'ını yerli şirketler, yüzde 40'ını ise yabancı sermayeli şirketler üretiyor. Türkiye son 29 yılda 5000 tonun üzerinde altın ithal ederken, yıllık ortalama altın ithalatı 170 tonun üzerinde bulunuyor. TCMB, dünyada en büyük altın rezervine sahip 11. ülke konumunda bulunurken, Merkez Bankası 2010-2025 yılları arasında Rusya ve Çin'den sonra en fazla altın alımı yapan üçüncü ülke oldu.

YER ALTINDA BÜYÜK REZERV

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MTA verilerine göre Ege, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu hatlarında uzanan ve "Altın Kuşağı" olarak adlandırılan bölgede yüksek altın potansiyeline sahip 11 il bulunuyor. Bu iller İzmir, Manisa, Uşak, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Artvin, Gümüşhane, Erzincan ve Elazığ olarak sıralanıyor. Yer altındaki 10 bin ton altının ekonomiye kazandırılması halinde 350 köprü, 1300 baraj, 2600 hastane, 1045 havalimanı, 3480 üniversite yapabilecek kapasitede bir ekonomik büyüklük sağlanması hedefleniyor.