Madenlerde iş güvenliği için yeni düzenleme: Tali havalandırmaya yeni şartlar

Tali havalandırma yapılan bölgedeki fanın devre dışı kalması durumunda, buradaki çalışanlar derhal tahliye edilecek. Uygun hava özellikleri ve havalandırma sağlanmadıkça çalışanlar bölgeye ve bu durumdan etkilenebilecek diğer tehlikeli bölgelere sokulmayacak.

Tali havalandırma yapılan bölgelerde, tali havalandırma fanının yedeği, kelepçe, tel gibi vantüp bağlantı elemanları ve kurulum için gerekli diğer teçhizat ile kuruluma hazır şekilde tali havalandırma fanının yanında bulundurulacak.