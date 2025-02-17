Mahkeme kararı olmadan kayyımlık söz konusu değil

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mahkeme kararı olmadan şirketlere kayyım atanmasının söz konusu olmadığını, TMSF'nin belediyelere de kayyım olarak atanmasının hukuken imkânının bulunmadığını bildirdi. TMSF'den yapılan duyuruda, son günlerde belli bir çevre tarafından kasıtlı şekilde "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun mahkeme kararı olmadan şirketlere el koyacağının" iddia edilmesi üzerine açıklama yapma zarureti doğduğu belirtildi. Mahkeme kararı olmadan TMSF'nin bir şirkete "kayyım" olarak görevlendirilemeyeceği aktarılan açıklamada, "Kanun değişikliğiyle TMSF sadece, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt ve silah sağlama ile Terörizmin Önlenmesini Sağlama Kanunu'nda düzenlenen terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği hususunda kuvvetli şüphe bulunması halinde, CMK'nin 133. ve 128. maddeleri gereğince mahkeme tarafından kayyım olarak atanabilecektir" denildi. İddiaların aksine mahkeme kararı olmadan suça karışmamış şirketlere kayyım atanmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, "halihazırda var olan yetkilerinin kullanılabilmesine imkan sağlayacak 5 yıl süreli bir düzenleme yapılmıştır" denildi.