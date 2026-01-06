Makro verilerde güçlü duruş

Enflasyon 49 ayın en düşük seviyesine gerilerken, Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme sürecini 21 çeyreğe taşıdı.Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Aralık itibarıyla 193 milyar 872 milyon dolara yükseldi.Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesi, 26 Aralık haftasında 1 milyar 311 milyon lira azalarak 6 milyar 961 milyon liraya geriledi.Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 204 baz puanın altına inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.Cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar fazla verdi. Cari dengenin ekimde de fazla vermesiyle birlikte, cari işlemler hesabı üst üste dördüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü.Aralıkta aylık bazda 26 milyar dolarla rekor kıran ihracatta yıllıkta da 273.4 milyar dolarla zirve görüldü.İşsizlikte ise tek hane serisi 31 aya taşındı.