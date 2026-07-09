MAKTEK küresel sanayiyi İstanbul’da buluşturuyor

KÜRESEL üretim dengelerinin yeniden şekillendiği, tedarik zincirlerinin ve yatırım rotalarının değiştiği dönemde Türkiye, güvenli ve stratejik üretim merkezi olarak öne çıkıyor. MAKTEK Avrasya 2026 da "Türkiye is Key" vizyonuyla ülkemizi küresel sanayinin yeni üretim üssü olarak dünyaya tanıtacak. Tüyap Fuarcılık Grubu organizasyonunda, TİAD iş birliğiyle, MİB ve Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlenecek fuar, 28 Eylül-3 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl "DAHA" mottosuyla düzenlenecek fuar; CNC tezgâhları, robotik sistemler, dijital üretim teknolojileri, Endüstri 4.0 ve 5.0 uygulamaları, dijital ikiz ve sürdürülebilir üretim çözümlerini sektör profesyonelleriyle buluşturacak. Sektör temsilcileri, MAKTEK Avrasya'nın şirketlerin yeni pazarlara açılmasını sağlayan, Türkiye'nin üretim ve mühendislik gücünü uluslararası arenada öne çıkaran, makine imalat sektörünün gelişimine yön verirken teknoloji ve iş birliklerini güçlendiren stratejik bir buluşma platformu olduğuna dikkat çekti.

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