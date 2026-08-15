Mal ve hizmet ihracatı 396 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı, AK Parti'nin 25'inci yılında Türkiye'nin 25 yıllık ticaret dönüşümünü paylaştı. Bakanlık, Türkiye'nin son 25 yılda ticaret alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, 2001 yılında 31.3 milyar dolar olan mal ihracatının 2025 yılında 273.3 milyar dolara yükseldiğini anlattı.

46.4 MİLYAR DOLARDI

Aynı dönemde hizmet ihracatı 15.1 milyar dolardan 122.6 milyar dolara çıktı. Mal ve hizmet ihracatı toplamı ise 2001 yılındaki 46.4 milyar dolar seviyesinden 2025 yılında yaklaşık 396 milyar dolara ulaştı. Açıklamada ihracat finansmanına ilişkin verilere de yer verildi. Türk Eximbank'ın 2001 yılında 2 olan şube sayısının 2026 yılında 25'e yükseldiği belirtildi. Eximbank'ın 2026 yıl sonuna kadar ihracata 59 milyar dolar reeskont kredisi vereceği kaydedildi. 2021 yılında kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş. aracılığıyla 22 Haziran 2026 itibarıyla ihracatçıların 291.4 milyar lira tutarındaki kredisine 255.1 milyar lira kefalet sağlandığı bildirildi. Türk Ticaret Bankası'nın da 2026 yılı sonuna kadar ihracatçılara 100 milyar lira ihracat reeskont kredisi vermesinin planlandığı belirtildi.