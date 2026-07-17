Malatya’da kayısı hasadı başladı! Bakan Yumaklı’dan TARSİM çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'da kayısı hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Geçen yıl yaşanan zirai donun ardından bu yıl bahçelerde yeniden bereketin görüldüğünü belirten Yumaklı, Malatya'nın kayısı üretimindeki lider konumuna dikkat çekerek üreticilere TARSİM yaptırmaları çağrısında bulundu.

"MALATYA, KAYISIDA DÜNYANIN ÇIKIŞ KAPISI"

Yeşilyurt ilçesindeki hasat programında konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin kayısı üretiminde dünya lideri olduğunu belirterek, Malatya'nın bu başarıdaki en büyük paya sahip il olduğunu söyledi.

Yumaklı, "Malatya, yüzde 54'lük üretim oranıyla Türkiye'de birinci sırada. Kuru kayısı üretiminde ise bu oran yüzde 85'e ulaşıyor. Aslında Malatya'nın kayısı anlamında bütün dünyaya açılan bir çıkış kapısı olduğunu söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

KAYISI MALATYA EKONOMİSİNE 19 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLIYOR

Malatya kayısısının coğrafi işaretli bir ürün olduğuna dikkat çeken Yumaklı, kayısının kent ekonomisine yıllık yaklaşık 19 milyar lira katkı sağladığını belirtti.

Geçen yıl nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle bahçelerde ürün kalmadığını hatırlatan Yumaklı, bu yıl ağaçların yeniden verime geçtiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz yılın karamsar günlerini geride bıraktık. Bugün ağaçlarda çok güzel bir ürün görüyoruz." dedi.

ZİRAİ DON DESTEĞİ 47 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Bakan Yumaklı, zirai don felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üreticilere yönelik kapsamlı destek programı uygulandığını belirtti.

Bu kapsamda Türkiye genelinde üreticilere yaklaşık 47 milyar lira zirai don desteği sağlandığını aktaran Yumaklı, bunun yaklaşık 8 milyar lirasının Malatya'daki üreticilere ödendiğini açıkladı.

MODERN KURUTMA TESİSLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Kayısının katma değerini artırmak amacıyla Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki Kayısı Araştırma Enstitüsü'nün çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yumaklı, özellikle modern kükürtleme ve kurutma tesislerinin yaygınlaştırılması için projelerin devam ettiğini söyledi.

ÜRETİCİLERE TARSİM ÇAĞRISI

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çeken Bakan Yumaklı, üreticilere tarım sigortasının önemini bir kez daha hatırlattı.

"Artık iklimin bize ne getireceğini önceden kestirmek mümkün değil. Bu nedenle tüm üreticilerimizin TARSİM yaptırmalarını istiyoruz. Tarım sigortası yaptırmayan üreticilerin yaşanabilecek zararlarının sürekli olarak kamu kaynaklarıyla karşılanması sürdürülebilir değil." diyen Yumaklı, üreticilerin kriz dönemlerinde Bakanlığın resmi yönlendirmelerini dikkate almalarının önemine de vurgu yaptı.

Programın ardından Bakan Yumaklı, işçilerle birlikte kayısı hasadı yaptı ve kurutma öncesi kayısıların çekirdeklerini çıkardı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör