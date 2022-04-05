Malatya’dan yılın ilk çeyreğinde 91 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, oda binasındaki basın toplantısında, yurt içinde ve dışında kuru kayısıya olan talebin devam ettiğine aktardı.

Bu yıl mart ayında 7 bin 325 tonluk kuru kayısı ihracatına karşılık 36 milyon 464 bin dolar gelir elde edildiğini belirten Özcan, "Bu yılın ocak, şubat ve mart ayında ise 18 bin 499 ton kuru kayısı ihraç ederek, 91 milyon 291 bin dolar ülke ekonomisine döviz girdisi sağladık." dedi.

Naturel kuru kayısı ihracatında Çin'in kendileri için önemli bir pazar olduğunu anlatan Özcan, şöyle devam etti:

"Çin'e 3 bin 792 ton kuru kayısı ihraç ederek 10 milyon 902 bin dolar gelir elde ettik. Çin, Uzak Doğu Pazarı'nda natürel ürün açısından bizim için önemli bir ülke. ABD, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'da ise kuru kayısı ihracatında ilk 5'te yer aldı."

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın kuru kayısı ihracatına kısmi etkilerin bulunduğunu aktaran Özcan, "Ukrayna bölgesinde birtakım sıkıntılar yaşanıyor. O bölgede normal hayata dönülürse ihracatımıza katkı sağlanacaktır. Rusya ile ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Rusya'ya ihracatımız normal devam ediyor." diye konuştu.