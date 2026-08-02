Maldivler’le Tercihli Ticaret Anlaşması yürürlükte

Ticaret Bakanlığı, Türkiye
ile Maldivler arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın (TTA) bugün itibarıyla uygulamaya alındığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat
, "Bu anlaşmayla ihracatçılarımız, demir-çelikten elektrikli eşya ve elektroniğe, mobilyadan plastiğe, kozmetikten gıda sanayisine kadar geniş bir ürün yelpazesinde 404 üründe tarife avantajı elde edecek. Türkiye, ticaret diplomasisini güçlendiren, serbest ve tercihli ticaret anlaşmalarıyla ihracatçısına yeni kapılar açan, üretimini ve ihracatını çeşitlendirerek küresel değer zincirlerindeki konumunu her geçen gün daha da güçlendiren bir ülkedir" dedi. Anlaşmada mal ticaretinde pazara giriş, ticaretin kolaylaştırılması ve menşe kurallarına yönelik hükümlerin yer aldığı belirtildi.