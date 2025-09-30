Maliye Ferrarilerin peşine düştü

Maliye müfettişleri, lüks araçları vergisiz olarak kullanıma sunan şirketlerin izini sürmeye başladı. Bazı şirketlerin, yurtdışından getirdikleri Ferrari başta olmak üzere çeşitli markalardaki lüks araçları, uygulamayı suistimal ederek Türkiye'de kullanıma sunduğu belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurtdışından yolcu beraberinde geçici olarak yurda sokulan Ferrari başta olmak üzere çeşitli lüks araçları vergisini ödemeden "T" plakayla kullanıma sunan şirketleri mercek altına aldı. Yurtdışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları Türkiye'de 24 ay kalabiliyor. Geçmiş yıllarda 6 ay olarak uygulanan bu süre, 2015 yılında 24 aya çıkarılmıştı. Gümrük mevzuatı doğrultusunda, Türkiye'de ikâmet eden kişilerin yurt dışından taşıt getirme hakkı bulunmuyor. Söz konusu araçların da Türkiye'de sadece getiren kişi ve kurum tarafından kullanılması gerekiyor. 2 YILDA ÇIKARMASI GEREKYurt dışından getirilen bu araçların, 2 yıl sonunda ülke dışına çıkarılması gerekiyor. Buna karşı bazı şirketlerin getirdikleri çeşitli markalardaki lüks araçları, uygulamayı suistimal ederek Türkiye'de kullanıma sunuyor.