Manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 9. Sermaye Piyasaları Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarında manipülasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ve bu alandaki cezaların artırılacağını söyledi. Şimşek, bazı fonlar üzerinden yapılan manipülasyonlara dikkat çekerek, düzenleyici eksikliklerin giderileceğini ve cezaların ağırlaştırılacağını belirtti.

OYUN YERİ DEĞIL

Şimşek, "Eğer manipülasyonla güçlü mücadele edemezsek bu alana olan güven zayıf kalır. Bu bizim olmazsa olmazımız. Eksiklikleri gidereceğiz ve manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışılıkla mücadele dozunun da ötesine taşıyacağız" dedi. Borsa İstanbul'da kısa vadeli işlemlerin yoğunluğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, yatırımcıların uzun vadeli bir bakış açısı benimsemesi gerektiğini vurguladı. Şimşek, "Borsa bir oyun alanı değildir. Gerçek bir ortaklığın, pay sahipliğinin tesis edilmesi esastır" dedi. Şimşek, Türkiye'nin bankacılık ağırlıklı finansman modelinden sermaye piyasaları odaklı bir yapıya geçmesi gerektiğini vurguladı.

T+1 VERİMLİLİĞİ VE LİKİDİTEYİ ARTIRACAK

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, takas süresinin T+2'den T+1'e düşürülmesi hazırlıklarının sürdüğünü vurguladı. Ergun, "Bu önemli dönüşüm, piyasamızın verimliliğini ve likiditesini artıracak. Duyurulan takvime uyum sağlamak hepimizin sorumluluğu. Aracı kurumlarımızdan bu süreçte gerekli hassasiyeti bekliyoruz" dedi. Borsa İstanbul'un teknolojik altyapısını tamamen yenilediklerini belirten Ergun, yapay zekâ kullanımının operasyonlarda genişletildiğini, Ankara'da devreye alınacak yedek veri merkeziyle kesintisiz hizmet sunulacağını açıkladı. Ergun, bu yıl Orta Asya'ya teknoloji ihracatının başladığını bildirdi.

LİSANS İPTALLERİ YAPABİLİRİZ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de manipülasyon konusunda uyarılarda bulundu. Fonları kötüye kullananlara ceza vermekten çekinmeyeceklerini belirterek, "Burada sorumluluk tamamen portföy yönetim şirketlerinde, portföy yöneticilerinde. Gerekirse lisans iptali ve tüm tedbirleri uygulamakta kararlıyız. Fonlara zarar gelmesine müsaade edemeyiz. Biz bireysel manipülasyonda rekor cezalar verdik geçen sene. Fakat bireysel manipülasyonla yapamayınca kötü niyetlilerin fonlar üzerinden yapmaya başladığını veya bu konuda bir çabaları olduğunu görüyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

YABANCI YATIRIMCI 31 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

TSPB Başkanı Pamir Karagöz, 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin ana temasının "Etkileşim" olduğunu belirterek, finansal ekosistemin tüm paydaşlarıyla güçlü bir iş birliği içinde olduklarını vurguladı. 267 üye kurumla sektörün en kapsayıcı örgütü olduklarını söyleyen Karagöz, yatırımcı sayısının 10.5 milyona ulaştığını, özellikle gençler ve kadınların piyasaya ilgisinin arttığını belirtti. Kadın yatırımcı oranının yüzde 35'e, 40 yaş altı yatırımcı oranının ise yüzde 48'e çıktığını aktardı. Karagöz, yabancı yatırımcı varlıklarının 31 milyar dolara yükseldiğini ve yatırımcıların uzun vadeli yaklaşıma teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.