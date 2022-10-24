Markalı konut fiyatları yüzde 3.39 arttı

Kamuoyunda 'markalı projeler' olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' sonuçları açıklandı. Rapora göre, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.39, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94.75 ve endeksin başlangıç dönemi olan Ocak 2010'a göre ise yüzde 308.40 oranında nominal artış gerçekleşti. Eylül 2022 Endeks Değeri ise 408.4 oldu.Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, 2022 Eylül ayında bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0.10, 2+1 konutta yüzde 5.25, 3+1'de yüzde 4.19 ve 4+1'de ise yüzde 0.74 oranında nominal artış gerçekleşti. Rapora göre, Eylül 2022'de markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 2.00 oranında erime gözlenirken, eylül ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 55.83'ü bitmiş konut stoklarından, yüzde 44.17'si ise bitmemiş konut stoklarından oluştu.Eylül ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 2.45'lik (son 6 aylık ortalama yüzde 18.11) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı açıklanırken, yabancıların daire tipi tercihinde ağırlıklı olarak "Diğer" kategorisinde bulunan konutların yüzde 36.36'lık tercih oranı ile öne çıktığı görüldü. Raporda, markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, 2022 Eylül ayında peşinat kullanım oranı yüzde 63.79, banka kredisi kullanım oranı yüzde 5.50 ve senet kullanım oranının ise yüzde 30.71 olarak gerçekleştiği ortaya çıktı.