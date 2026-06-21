Market raflarında kadın girişimciye özel yer

Ticaret Bakanlığı, yerel üreticilerin desteklenmesi için zincir marketlerin raflarına yeni standartlar getirmeye hazırlanıyor. Zincir marketler raflarının yüzde 1'ini ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın kooperatiflerince üretilen ürünlere ayırmak zorunda olacak. Ayrıca ithal ürünlerin zincir marketlerde hakimiyetini azaltmak amacıyla ithal oyuncak, ayakkabı, hazır giyim ve kırtasiye ürünlerine raf sınırı uygulanacak. Rafların en az yüzde 20'si yerel üreticilere ayrılacak. Ticaret Bakanlığı perakende ticarette değişiklikler öngören taslağını görüşe açtı. Taslak kapsamında yerel üreticiler hem zincir marketlerde hem de alışveriş festivallerinde desteklenecek.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Taslak ile yerli üretimin desteklenmesi, yöresel ürünlerin görünürlüğünün artırılması ve kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi amaçlandı. Bu kapsamda, büyük mağaza ile zincir marketler satış alanlarının en az yüzde 1'i oranındaki raf alanını ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan veya kadın kooperatiflerince üretilen ürünlere ayırmak zorunda olacak. Kadın üretimi yöresel ürün bulunmaması veya bu ürünlerin sözleşmeyle belirlenen kalite standartlarına uygun olmaması nedeniyle doldurulamayan raf alanları diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanılabilecek.

İTHAL ÜRÜNLERE SINIR

Taslak kapsamında yurt içinde üretilen ürünler için asgari raf alanı ayrılmasına yönelik hükümler de getirildi. Buna göre ithal ürünlerin zincir marketlerde hakimiyetini azaltmak amacıyla ithal oyuncak, ayakkabı, hazır giyim ve kırtasiye ürünlerine raf sınırı uygulanacak. Rafların en az yüzde 20'si yerel üreticilere ayrılacak. Bakanlık ayrıca şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalara, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde uygulanmak üzere tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirmeye yetkili kılındı.



TEKSTİL FESTİVALLERİNE YEREL MAĞAZA ŞARTI

gerçekleştirilen alışveriş festivallerinin yerel ticaret üzerindeki etkilerinin son dönemde daha görünür hale gelmesi nedeniyle alışveriş festivallerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Bu doğrultuda, alışveriş festivali kavramı ilk defa tanımlanırken, festival organizasyonlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve denetim süreçlerinin esasları belirlendi. Buna göre tekstil sektöründe gerçekleştirilen alışveriş festivallerine yerel mağaza şartı geliyor. Festivallerdeki stant alanlarının en az yüzde 20'si yerel mağazalara ayrılacak.



KİTLESEL EKMEK FIRINLARINA DÜZENLEME

TASLAKTA günlük en az 10 bin adet kapasiteli ekmek fırınları, "kitlesel ekmek üretim fırını" olarak tanımlandı. Özellikle otomatik sistemler kullanarak üretim yapan fırınlara zincir marketler ya da tedarikçiler tarafından yapılan ödemelerin geciktiği belirlendi. Bu durumun ekmek üretimini sekteye uğratmaması için fatura döneminde fırınlara alacaklarının yüzde 80'inden az olmamak kaydıyla ödeme yapılması şartı getirildi.