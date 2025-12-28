Marketlere asgari ücret artışı denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücret artışının ardından yaşanabilecek fahiş fiyat uygulamalarına karşı market denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ankara'daki bir AVM'de yer alan markette denetim yaptı. Bu denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin etiketleri incelendi. Ekiplerce, etiket-kasa fiyatı uyuşmazlığına yönelik de denetim yapıldı. Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, burada yaptığı değerlendirmede, 81 ilde fahiş fiyat denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti. Tan, "Asgari ücretin açıklanmasından sonra bu artışı gerekçe göstererek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına mani olmak için bu denetimi gerçekleştiriyoruz" dedi. Ankara'da 6 ilçede eş zamanlı denetim yaptıklarını aktaran Tan, bakanlık talimatları doğrultusunda asgari ücrete yapılan artışın fahiş fiyatlara mahal vermemesine yönelik denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.