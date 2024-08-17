Marmaray’ı 16.8 milyon kişi kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temmuz ayında yüksek hızlı trenleri 1 milyon 114 bin 206, Başkentray'ı 1 milyon 779 bin 123, Marmaray'ı 16 milyon 863 bin 448 kişinin kullandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığını çözdüklerini ifade ederek, Marmaray ve Başkentray ile mega kent İstanbul ve başkent Ankara'da 18 milyon 642 bini aşkın yolcu taşıdıklarını anlattı. Uraloğlu, bakanlığın İstanbul'da hayata geçirdiği mega projelerden olan Marmaray'ın sadece temmuzda İstanbul nüfusundan fazla yolcu taşıdığını belirterek, "İstanbul'da Marmaray ile seyahat eden yolcu sayısı 16 milyon 863 bin 448 oldu. Marmaray ile bir ayda 15 milyon dolayında olan İstanbul'un nüfusundan fazla yolcu taşımış olduk. Marmaray İstanbul'un kentiçi ulaşımının can damarı" dedi. Ankara'nın merkezinden geçerek şehrin doğu ve batısını birbirine bağlayan Başkentray'ı bakanlık olarak şehre kazandırdıklarını anımsatan Uraloğlu, "Ankaralı vatandaşlarımız seyahatlerinde Başkentray'ı tercih ediyor, yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray'ın yolcu sayısı Temmuzda 2 milyon'a yaklaşarak, toplam 1 milyon 779 bin 123 olarak gerçekleşti" ifadelerine yer verdi. Temmuzda YHT, anahat ve bölgesel trenlerle taşınan yolcu sayılarına ilişkin de bilgiler veren Uraloğlu, bu araçlarla 2 milyon 71 bin 695 yolcunun taşındığını ifade etti.Demiryolu ulaşımının güvenli, hızlı ve konforlu olmasının yolcular tarafından büyük bir tercih sebebi olduğunu belirten Uraloğlu, "YHT'lerde, anahat ve bölgesel tren seferlerimizde vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak adına çalışmalara devam ediyoruz. Temmuzda YHT'lerle 1 milyon 114 bin 206 kişi seyahat etti, anahat ve bölgesel trenlerimizi ise 957 bin yolcumuza hizmet verdik" diye konuştu. Öte yandan, Bakan Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde, Saray- Kırklareli yolu- nun yapım çalışmalarını inceledi. Yapımı süren Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı inşaatının Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 2025 yılının ağustos ayında bitirilerek hizmete açılacağını aktaran Uraloğlu, "Çerkezköy-Kapıkule kesimini, inşallah önümüzdeki sene ilimizi birinci derecede ilgilendiren 153 kilometrelik kesimini, inşallah önümüzdeki senenin ağustos ayında bir aksama olmazsa açmış olacağız. Geri kalan kesimini de muhtemelen 2026'nın sonuna doğru tamamını açacağız" ifadelerini kullandı.