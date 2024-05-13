Marmaris’e gelen dev kruvaziyerden turist yağdı

Sabah saatlerinde Marmaris Körfezinden giriş yapan dev kruvaziyer Marmaris Liman işletmeleri büyük rıhtımına demirledi. İçerisinde çoğunluğu Avrupalı turistlerin bulunduğu yolcular gümrük işlemlerinin ardından gemiden karaya çıkarak Marmaris'e indi. Limandan otobüslere bindirilen yolcuların bazıları çevre illerde ki turistlik turlara katılırken, bazı turistlerde Marmaris çarşısına inerek alışveriş yapmayı tercih etti.

MARMARİS ANA LİMAN OLDU

Marmaris'te bulunan Gümrüklü Limanı Cruise Port İşletmesinin yetkilileri 2023'te Hamburg turizm fuarından dev yolcu gemisi Marella Discovery'nin 'Homeport' yani 'ana liman' anlaşması ile dönerek 2024 yılı için müjdeyi vermişti.

Marmaris Liman İşletmesi 6-8 Eylül 2023 tarihleri arasında Almanya'ya giderek dünyanın en büyük kruvaziyer turizm fuarlarından biri olan Seatrade'in Avrupa bacağı 'Seatrade Cruise Europe - Hamburg' fuarına kendi standıyla katıldı. Liman İşletmesi Genel Müdürü Murat Tugay ile Pazarlama Müdürü Deniz Tugay, dünyadaki tüm kruvaziyer firmalarının, limanlar ve destinasyonlar ile doğrudan iletişime geçme fırsatı tanıyan fuara Türkiye'den bireysel bazda stant ile katılan tek kuruluşun Marmaris Liman İşletmesi olduğuna belirttiler. Fuarda üst düzey kruvaziyer firma yöneticileriyle oldukça verimli ikili görüşmelerde bulunduklarını ve yapılan anlaşmaların ülkemiz turizmi açısından da çok önemli adımlar olduğunu ifade ettiler.