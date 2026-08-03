Martı, 2026 gelir beklentisini 85 milyon dolara yükseltti

New York Borsası'nda (NYSE) işlem gören Türk teknoloji şirketi Martı, 2026 yılına ilişkin finansal beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Şirket, daha önce 70 milyon dolar olarak açıkladığı gelir beklentisini yüzde 21 artışla 85 milyon dolara, düzeltilmiş FAVÖK beklentisini ise 1 milyon dolardan 7 milyon dolara yükseltti. Böylece düzeltilmiş FAVÖK beklentisinde yüzde 600'lük artış öngörülmüş oldu.