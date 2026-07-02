Masada Gümrük Birliği ve vize konusu var! Bakan Bolat, Hollandalı mevkidaşıyla görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Hollanda 6'ncı Dönem Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Toplantısı kapsamında Hollanda'nın Lahey kentinde Hollanda Krallığı Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerd Sjoerdsma ile görüştü.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmenin kapsamlı ve verimli geçtiğini belirtti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE VİZE SÜREÇLERİ MASADA

Bakan Bolat, JETCO Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gündemindeki konuları ayrıntılı şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

Bolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret ve yatırımların yanı sıra müteahhitlik hizmetleri, yenilenebilir enerji, ulaştırma ve lojistik gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak fırsatları değerlendirdik. İş insanlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başta olmak üzere AB ile ekonomik entegrasyon sürecimiz açısından önem taşıyan konularda görüş alışverişinde bulunduk."

TÜRKİYE-HOLLANDA EKONOMİK İLİŞKİLERİ GÜÇLENECEK

Hollanda'nın Avrupa'daki en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından biri olduğuna dikkat çeken Bolat, karşılıklı güvene dayanan ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesi yönündeki ortak iradenin teyit edildiğini belirtti.

İŞ FORUMU VE YUVARLAK MASA TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Bolat, JETCO Toplantısı kapsamında düzenlenecek Türk ve Hollandalı iş insanlarını bir araya getirecek Yuvarlak Masa Toplantısı ile İş Forumu'nun yeni yatırım ve iş birliği fırsatlarının geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Bakan Bolat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye ile Hollanda arasındaki ekonomik ortaklığı daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör