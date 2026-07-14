MASAK FETÖ bilançosunu açıkladı: 329 bin kişi mercek altında

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), FETÖ'nün mali bilançosunu açıkladı. Örgütün finans kaynaklarına darbe vuran çalışmalarla 2025 yılı sonuna kadar 84 bin 724 analiz dosyası tamamlandı. Bu çerçevede 329 bin 504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporları, adli makamlara sunuldu. Dondurulan mal varlığı değeri 6 milyar 108 milyon TL, 2 milyon 507 bin dolar, 287 bin 61 euro, 106.77 gram altın oldu. 2025 yılı sonuna kadar FETÖ/PDY şüphesi bulunan 2 bin 137 işlemde askıya alma kararı verildi.

2013'TE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, MASAK tarafından FETÖ/PDY'nin finansal yapısına yönelik soruşturma ve incelemelere, 17-25 Aralık 2013 sonrası süreçte savcılıklar ve kolluk birimleriyle koordineli olarak başlandı. 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine kadar mali soruşturmalar olgunlaştırılırken, FETÖ/ PDY bağlantılı şirketlere kayyum atandı. Ayrıca, örgütün finans sektöründeki önemli enstrümanı Asya Katılım Bankası A.Ş., Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

784 ŞİRKET TMSF'YE GEÇTİ

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra FETÖ'nün finansal yapısına yönelik çalışmalar ivme kazandı. Yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle birlikte, kısa sürede örgüt yurt içindeki ekonomik varlıklarını kaybetti. Bu dönemde, örgütle bağlantılı eğitim ve sivil toplum kuruluşları kapatıldı, "bağlantılı-iltisaklı-irtibatlı" şirketlere ilgili yasal düzenleme doğrultusunda TMSF tarafından kayyum görevlendirildi. Bu süreçte, 35 sağlık kurum ve kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Devralındığındaki toplam aktif büyüklüğü 42.3 milyar lira seviyesinde olan 784 şirket, TMSF'nin yönetimine geçti. Böylece, yürütülen soruşturmalarla FETÖ/PDY'nin finansal yapısını oluşturan insan kaynağına da müdahale edilmiş oldu.



UYUYAN HÜCRELERİN MAL VARLIĞINA DARBE

FETÖ/PDY ile mücadele çerçevesinde, yurt içi ve yurtdışındaki mal varlıklarını dondurma çalışmaları da yürütüldü. Bu kapsamda, 747 kişinin yurt içindeki mal varlığı dondurulurken, 251 kişi hakkında yabancı ülkelerdeki mal varlıklarının dondurulması talebi de ilgili ülkelere iletildi. Dondurulan mal varlığı değeri 6 milyar 108 milyon 504 bin 489 lira, 2 milyon 507 bin 354 dolar, 287 bin 61 euro, 106.77 gram altın oldu. Bu çerçevede 875 gayrimenkul, 67 araç ile bir yat ve 135 ticari sicil kaydı da yer aldı. FETÖ'ye yönelik çalışmalar çerçevesinde, MASAK tarafından 2025 yılı içinde, 6 bin 520 gerçek ve tüzel kişi hakkında istihbari nitelikte bilgi paylaşımlarında bulunuldu. 2025 sonuna kadar FETÖ kapsamında, 583 gerçek ve tüzel kişi ile ilgili olarak yurt dışı muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı talebi iletildi.