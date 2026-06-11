MASAK’tan Vehbi Koç açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bir medya organının sosyal medya ortaya attığı "MASAK Raporundaki Skandal: Şüpheli Dedikleri Kişi Vehbi Koç Çıktı!" şeklindeki iddialarına cevap verdi. MASAK, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MASAK'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"MASAK Raporundaki Skandal: Şüpheli Dedikleri Kişi Vehbi Koç Çıktı!" ifadesi gerçeği yansıtmamakta olup aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker ile ilgili rapor sayfasında, toplamı 500.000 TL üzerindeki para transferleri tablo halinde verilmiştir. Tabloda, 146 işlemde yaklaşık 2,2 milyon TL tutarındaki para çıkışının "VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ ÖZEL İLKOKULU ORTAOKULU VE LİSESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ"ne yapıldığı açıkça gösterilmiştir.

Söz konusu raporda, tabloda yer verilen işlemlere ilişkin "şüpheli işlem" ifadesi kullanılmamıştır. Buna rağmen, Cumhuriyet muhabiri adı geçen kişinin MASAK raporunda Vehbi Koç adında bir kişi ile yaptığı işlemin şüpheli işlem olarak nitelendirildiği şeklindeki gerçeğe aykırı iddiasını zorlama bir gayretle aktarmıştır.

Net olarak belirtmek gerekirse, MASAK raporunda, Vehbi Koç adlı bir kişiden veya bu isimli bir kişiyle yapılan işlemlerden hiçbir şekilde bahsedilmemekte, okul taksitlerinin ödenmesine ilişkin olduğu belirtilen söz konusu işlemlerin şüpheli işlem olarak nitelendirildiğine dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör