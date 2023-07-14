Mavi Bayrak artık Karacabey’de de dalgalanıyor

SAYIYI DAHA DA ARTIRACAĞIZ

Kurşunlu Halk Plajı'nda düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin, Bursa'nın dört mevsim turizm imkânına sahip ayrıcalıklı bir şehir olduğunu hatırlattı. Mevcut turizm imkanlarını koruyup, geliştirmek için yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Mersin, "24 halk plajında halkımıza daha iyi imkânlar sunmak için yıllık ortalama 3 bin 500 ton çöp topluyoruz. Her yıl temizlik, duş, kabin, şezlong gibi imkânları artırarak kaliteyi yükseltiyoruz. Ayrıca yaz sezonunda deniz araçlarıyla deniz yüzeyini temizliyor ve plajlarımızı düzenli olarak bakım-onarımdan geçiriyoruz. 2022 yılında Bursa'mızın ilk mavi bayrağını İznik Gölü'nde İnciraltı Halk Plajı'nda göndere çekmiştik. Bugün de Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarındaki ilk mavi bayrağını Karacabey Kurşunlu Halk Plajı'nda göndere çekiyoruz. Bursa'mızda mavi bayrak sayısı 2 oldu. İnşallah bu sayıyı daha da arttıracağız. Sahilimizde engelli rampasından cankurtarana, otoparktan duş kabinlerine kadar her türlü ihtiyacı karşılayacak imkân mevcut. Plajımızı en güzel şekilde koruyacağımızı ifade ederek, bizi mavi bayrağa lâyık görenlere ve bu konuda emek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.