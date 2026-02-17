Mavi Marmara Derneği 2026 Ramazan Yardımları İçin 15 Bölgede Seferberlik Başlattı

Dernek, öncelikli olarak saldırılar, abluka ve yoksulluk altında yaşam mücadelesi veren Gazze'nin sesi olmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra dünya genelinde adalet, insan hakları ve özgürlüklerin savunulmasına katkı sunma vizyonuyla hareket ederek; acil yardım, insani projeler, eğitim faaliyetleri, gelir temini çalışmaları ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik projeleri de yürütüyor.

Her Ramazan olduğu gibi bu yıl da Filistin ve Filistinlilerin yaşadığı Mısır, Lübnan, Ürdün, Suriye'nin yanı sıra Afrika kıtası, Afganistan ve Yemen'de ihtiyaç sahiplerine erzak, iftar, zekât, bayramlık ve sadaka yardımları ulaştırılıyor. Hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirilen bu yardımlar, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlere umut ve moral kaynağı oluyor.

Geçtiğimiz Ramazan ayında "Ramazan'ın Bereketi Kardeşliğe Hayat Olsun" sloganıyla yürütülen çalışmalarda, 20 gün içinde 9 farklı bölgede 50 binden fazla ihtiyaç sahibine fitre-fidye, zekât, bayramlık, sadaka, iftar ve erzak yardımları ulaştırılmıştı. Bu çalışmalar, Ramazan'ın bereketini sınırların ötesine taşıyarak binlerce sofraya konuk olmayı sağladı.