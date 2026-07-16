Doğu Akdeniz’de gemi trafiği KKTC’den 24 saat izlenecek! Bakan Uraloğlu stratejik hamle için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayata geçirilen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi'nde sona gelindiğini açıkladı. 20 Temmuz'da hizmete alınacak sistemle birlikte KKTC çevresindeki deniz yetki alanlarında gemi hareketleri anlık olarak izlenebilecek.
DOĞU AKDENİZ'DE GEMİ TRAFİĞİ ANLIK TAKİP EDİLECEK
Projede inşaat, donanım kurulumu ve yazılım entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Projede inşaat çalışmalarını, donanım kurulumlarını ve yazılım entegrasyon süreçlerini tamamladık. 20 Temmuz'da sistemi hizmete alarak, KKTC'nin deniz yetki alanlarında gemi trafiğini etkin şekilde izlemeye başlayacağız." dedi.
MAVİ VATAN'DAKİ GÖZETİM GÜCÜ ARTACAK
Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğini artıracağını vurgulayan Uraloğlu, "Proje ile mavi vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz yazılım ve kritik donanımlar sayesinde bu alanda teknolojik bağımsızlığımızı da pekiştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
YERLİ VE MİLLİ RADARLAR GÖREV BAŞINDA
Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğini belirten Uraloğlu, Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki trafik gözetleme istasyonlarının tamamlandığını bildirdi.
Uraloğlu, "Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki trafik gözetleme istasyonlarımızı tamamladık. Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara'daki OTS ve radar verilerinin entegrasyonunu sağladık. Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizde de uzaktan yedekleme ve konsol kurulumlarını gerçekleştirdik. Tüm hazırlık süreçlerini tamamladık ve sistemi 20 Temmuz'da hizmete alıyoruz." diye konuştu.
Sistemde kullanılan radarların ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli SERDAR 7M radarları olduğu belirtildi.
TÜM VERİLER EŞ ZAMANLI AKTARILACAK
Trafik gözetleme istasyonlarında radarlar, kameralar, haberleşme sistemleri, Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) ve çeşitli sensörlerle 24 saat kesintisiz izleme yapılacağını belirten Uraloğlu, elde edilen bilgilerin aynı anda hem KKTC'deki GTH merkezine hem de Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne aktarılacağını söyledi.
DENİZ EMNİYETİ VE GÜVENLİĞİ GÜÇLENECEK
Sistemin sağlayacağı katkılara da değinen Uraloğlu, "Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrolü, yasa dışı aktivitelerin izlenmesine katkı sağlanması, tehlike uyarılarının yapılması, kaza ve yangın gibi acil durumlarda ilgili kurumların bilgilendirilmesi ile meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi birçok işlemi bu sistem sayesinde gerçekleştireceğiz." dedi.