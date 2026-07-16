Doğu Akdeniz’de gemi trafiği KKTC’den 24 saat izlenecek! Bakan Uraloğlu stratejik hamle için tarih verdi

MAVİ VATAN'DAKİ GÖZETİM GÜCÜ ARTACAK

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğini artıracağını vurgulayan Uraloğlu, "Proje ile mavi vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz yazılım ve kritik donanımlar sayesinde bu alanda teknolojik bağımsızlığımızı da pekiştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ RADARLAR GÖREV BAŞINDA

Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğini belirten Uraloğlu, Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki trafik gözetleme istasyonlarının tamamlandığını bildirdi.

Uraloğlu, "Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki trafik gözetleme istasyonlarımızı tamamladık. Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara'daki OTS ve radar verilerinin entegrasyonunu sağladık. Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizde de uzaktan yedekleme ve konsol kurulumlarını gerçekleştirdik. Tüm hazırlık süreçlerini tamamladık ve sistemi 20 Temmuz'da hizmete alıyoruz." diye konuştu.

Sistemde kullanılan radarların ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli SERDAR 7M radarları olduğu belirtildi.