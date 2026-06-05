Mayıs tatilleri ihracatı düşürdü

Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. İhracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 10.7 düşerek 28 milyar 103 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Dış ticaret hacmi yüzde 10.1 azalarak, 50 milyar 607 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 1.2 puan artarak yüzde 80.1, enerji verileri hariç tutulduğunda 8.8 puan yükselişle yüzde 95.2, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 5.2 puan artışla yüzde 97.6 olarak hesaplandı. Mayısta en fazla ihracat yapılan ülke 1.7 milyar dolarla Almanya olarak öne çıktı. Almanya'yı ABD ve İtalya izledi. Ocak-mayıs döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 0.3 artarak 111 milyar 169 milyon dolar, ithalat yüzde 1.2 yükselişle 153 milyar 905 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 0.8 artışla 265 milyar 74 milyon dolar oldu.

1.3 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayında günlük ortalama ihracatın 1.3 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Geçen ay ihracatın, takvim etkisinin dezavantajına rağmen iyi bir performans gösterdiğini belirten Bolat, "Mayıstaki resmi tatiller ihracata olumsuz etki yaptı ancak ithalatı ve dış ticaret açığımızı da düşürerek ihracatın ithalatı karşılama oranında yükseliş sağladı" dedi. Bolat, 22 Mayıs'ta 2.4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek günlük ihracata ulaşıldığını belirtti.



28 İL İHRACATINI ARTIRDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise geçen ay 28 ilin ihracatını artırdığını belirterek, "En çok ihracat yapan 5 ilimiz, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa ve İzmir şeklinde sıralandı" dedi. Kaybı haziranda telafi edeceklerini söyleyen Gültepe, "Otomotiv sektörümüz 33 milyar dolarla bu ay da birinciliği sürdürüyor" diye konuştu.