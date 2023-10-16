Mayısa kadar doğalgaz devletten

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı keşifler sonrası vatandaşa verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinde sözler tutuldu. Nisanda tüm doğalgaz ödemelerini devlet karşılarken, o tarihten bu güne kadar da 25 metreküp doğalgaz vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor. İlkbahar ve yaz aylarında doğalgaz tüketimleri oldukça düşen milyonlarca vatandaş son 3-4 aydır doğalgaz faturası ödemezken, artık havaların soğuması ve doğalgaz vanalarının açılması ile birlikte bu aydan itibaren 25 metreküpü ücretsiz olmak üzere fatura ödemeleri yeniden başlayacak.
HER AY 25 METREKÜP
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve Cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti. Bu kapsamda 19.8 milyon abone Nisan 2023'te hiçbir doğalgaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullandı. Geçen yaz ayları süresince vatandaşın tüketimi 25 metreküpün altında kaldığı için milyonlarca haneye fatura çıkarılmadı. Müjdenin verildiği tarihten bugüne kadar toplam 3.2 milyar metreküplük doğalgaz bedeli Hazine tarafından karşılanırken, yapılan toplam destek miktarı 16 milyar TL'ye ulaştı.
1 MAYIS 2024'E KADAR
Karadeniz gazında ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının 6.13 TL olduğu düşünüldüğünde Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacak.
153 TL'Sİ DEVLETTEN
YAKLAŞAN
kış ayları sebebiyle
ısınmak için doğalgaz
kullanacak olan hanelerde 25
metreküpü aşan tüketim için
yeniden fatura çıkarılmaya
başlanacak. Hesaplama şöyle
yapılacak; örneğin vatandaş
ekimde 50 metreküp tüketimde
bulunduysa, 25 m3'ü yani 153
TL'sini devlet ödemeye devam
edecek, vatandaşa ise kalan 25
m3 için 153 lira tutarında fatura
çıkarılacak. Devlet faturalarda
1 Mayıs 2024'e kadar her ay
yalnızca 25 m3'lük tüketimi
karşılamaya devam edecek. Ön
ödemeli sayaç kullanıcıları ise
kendi satın aldıkları gazdan
ön tüketim yapacaklar, yeni
yüklemeye gittiklerinde 25
m3'lük hak edişleri kartlarına
ücretsiz yüklenerek mahsuplaşma
yapılacak.
DESTEK 43 MİLYARI BULACAK
Devlet ücretsiz doğalgaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar TL'lik katkıda bulunmuş olacak.Mevcutta doğalgaz faturalarının yüzde 75'ini, elektrik faturalarının ise yüzde 50'sini sübvanse etmeye devam eden Hükümet, geçen yıl vatandaşa 200 milyar TL'lik enerji desteği verdi. Bu yıl ise bu desteğin 394 milyar TL'ye çıkması bekleniyor.