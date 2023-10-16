Mayısa kadar doğalgaz devletten

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı keşifler sonrası vatandaşa verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinde sözler tutuldu. Nisanda tüm doğalgaz ödemelerini devlet karşılarken, o tarihten bu güne kadar da 25 metreküp doğalgaz vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor. İlkbahar ve yaz aylarında doğalgaz tüketimleri oldukça düşen milyonlarca vatandaş son 3-4 aydır doğalgaz faturası ödemezken, artık havaların soğuması ve doğalgaz vanalarının açılması ile birlikte bu aydan itibaren 25 metreküpü ücretsiz olmak üzere fatura ödemeleri yeniden başlayacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve Cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti. Bu kapsamda 19.8 milyon abone Nisan 2023'te hiçbir doğalgaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullandı. Geçen yaz ayları süresince vatandaşın tüketimi 25 metreküpün altında kaldığı için milyonlarca haneye fatura çıkarılmadı. Müjdenin verildiği tarihten bugüne kadar toplam 3.2 milyar metreküplük doğalgaz bedeli Hazine tarafından karşılanırken, yapılan toplam destek miktarı 16 milyar TL'ye ulaştı.Karadeniz gazında ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının 6.13 TL olduğu düşünüldüğünde Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacak.YAKLAŞANkış ayları sebebiyleısınmak için doğalgazkullanacak olan hanelerde 25metreküpü aşan tüketim içinyeniden fatura çıkarılmayabaşlanacak. Hesaplama şöyleyapılacak; örneğin vatandaşekimde 50 metreküp tüketimdebulunduysa, 25 m3'ü yani 153TL'sini devlet ödemeye devamedecek, vatandaşa ise kalan 25m3 için 153 lira tutarında faturaçıkarılacak. Devlet faturalarda1 Mayıs 2024'e kadar her ayyalnızca 25 m3'lük tüketimikarşılamaya devam edecek. Önödemeli sayaç kullanıcıları isekendi satın aldıkları gazdanön tüketim yapacaklar, yeniyüklemeye gittiklerinde 25m3'lük hak edişleri kartlarınaücretsiz yüklenerek mahsuplaşmayapılacak.Devlet ücretsiz doğalgaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar TL'lik katkıda bulunmuş olacak.Mevcutta doğalgaz faturalarının yüzde 75'ini, elektrik faturalarının ise yüzde 50'sini sübvanse etmeye devam eden Hükümet, geçen yıl vatandaşa 200 milyar TL'lik enerji desteği verdi. Bu yıl ise bu desteğin 394 milyar TL'ye çıkması bekleniyor.