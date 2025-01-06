Mazıdağı bölgesine tersine göçü başlattı

Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, Eti Bakır'da işlenen madenlerden sonra ortaya çıkan pirit'e atık ürün değil 'artık ürün' dediklerini belirterek, "Artık üründen kobalt'ı geri kazanabilen tek tesis olan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisimiz 5 ana fabrika ve 12 yardımcı üretim tesisinden oluşuyor. 1.2 milyar dolarlık yatırım bedeliyle bölgenin en büyük özel sektör yatırımı olan tesisimizde yıllık 2.500 ton kobalt üretiyoruz" dedi. Asım Akbaş, bu yatırımın ardından Mazıdağı bölgesinde tersine göçün başladığını ve yeni konut inşaatlarının yapıldığını ifade etti. Adıyaman'da şu anda tesisin bulunduğu yerin, bir rezerv bulmayla başladığını kaydeden Akbaş, "Koçali, Bağlıca, Gökçay adındaki 3 köyün tam ortasında bir alan. Köylülerin talepleri oldu, onları yaptık, yatırıma başladık. Adıyaman'da da yapılacak işler için çevre köylerle işbirliği yapmak istedik. Bu dönemde bu 3 köy birbirine girdi. Nakliyeyi biz yapacağız, şu işi biz yapacağız diye. Bu üç köyün muhtarlarını, önde gelenlerini bir araya toplayıp, Üçköy Taşımacılık diye bir şirket kurdurduk. Dedik ki 'sermayelerinizi koyacaksınız, kamyonlarınızı alacaksınız, işleri ortaklaşa yapacaksınız.' Şimdi kavga yok. Profesyonel şekilde işlerini yapıyorlar. Sadece nakliyeden yaklaşık yılda 3 milyon dolarlık ciroları oluyor" bilgisini verdi. Kobaltı da metale çevirme yatırımına başlayacaklarına dikkat çeken Akbaş, 2024'te 450 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını, 2025'te ise 400 milyon dolarlık bir yatırım bütçesi oluşturduklarını kaydetti.